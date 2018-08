SNS precisa de mais do dobro dos reumatologistas

Dos 177 reumatologistas espalhados por todo o país, só pouco mais de uma centena está ao serviço do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Representantes do sector garantem que são necessários pelo menos 250 especialistas para fazer parte às necessidades existentes.

A informação é avançada este domingo pelo jornal “Público”, que dá destaque aos dados recolhidos pelo colégio de reumatologia da Ordem dos Médicos. “Dos 177 reumatologistas no país, temos entre 90 e 100 especialistas no SNS”, sublinha Augusto Faustino, presidente daquele órgão.

Números particularmente preocupantes dado que os problemas reumáticos “são as doenças crónicas mais prevalentes dos adultos e têm uma série de impactos na qualidade de vida, de capacidade funcional, de custos económicos e sociais para o indivíduo e sociedade muito relevantes”, explica o mesmo responsável.

Em declarações ao mesmo jornal, Augusto Faustino critica ainda a falta de “orientação” estratégica que se vai vivendo, dando como exemplo o que acontece na região da Grande Lisboa, “onde há necessidades gritantes, por exemplo, no Amadora-Sintra, hospital de Cascais e São José, mas não abrem vagas”.

Ainda assim, o exemplo mais dramático é o do Alentejo, região que não tem um único especialista. Neste último concurso, explica o “Público”, abriu uma vaga em Évora, mas nada garante que venha a ser ocupada. “Por circunstâncias várias, é um hospital onde tem sido muito difícil de atrair uma equipa de reumatologia. Cobre uma área muito extensa, sem qualquer assistência de reumatologia a nível do SNS, e um reumatologista recém-especialista não se sente com coragem de abraçar sozinho essa tarefa”, nota Augusto Faustino.

O objetivo é conseguir inverter esta tendência, abrindo cerca de 20 vagas por ano para a especialidade, tal como já aconteceu este ano. “O nosso objectivo é manter este rácio anual de 20 internos. Se tudo correr bem, daqui a sete ou oito anos termos o número de médicos que calculamos necessário para fazer um atendimento nacional”, admite o presidente do colégio de reumatologia da Ordem dos Médicos.