David Justino atira-se a críticos de Rio e exige "disciplina"

David Justino, vice-presidente do PSD, acusa os detratores de Rui Rio de estarem entretidos com intrigas florentinas que em nada ajudam o partido e só dão mais força a António Costa. O dirigente social-democrata chega mesmo a exigir “disciplina” aos militantes do partido.

Em declarações ao semanário “Sol”, Justino critica a proliferação de informações anónimas sobre divergências internas do PSD e pede “algum bom senso”. “Divergências existem sempre. Qualquer partido tem sempre divergências. Mas também tem de haver alguma disciplina e, acima de tudo, algum bom senso. O problema aqui é saber quem é que anda a fazer de muleta ao Governo?”, questiona o vice de Rio.

O líder do PSD tem sido acusado, com insistência, de não fazer uma oposição assertiva a António Costa, servindo de “muleta” ao Governo socialista. Para David Justino, os que alimentam essas teses no interior do partido estão, na verdade, a “facilitar a vida” ao PS.

“Com este tipo de coisas, o Governo esfrega as mãos. E portanto, quando me dizem que é a direção que quer servir de muleta ao PS, não é nada. São estas pessoas que andam a servir de muleta ao Governo. É tão simples quanto isso. Estão a facilitar a vida ao Governo”, queixou-se David Justino.

A 12 de setembro, Rui Rio terá de enfrentar a reunião do Conselho Nacional do PSD, que se espera que seja muito duro para o líder do PSD. Temas como a revisão dos estatutos ou a proposta do PSD para a Saúde serão discutidos e estão longe de ser consensuais. Como o Expresso antecipava na edição anterior, o momento está a ser encarado pelos críticos de Rio como decisivo para o presidente do partido provar as suas credenciais de líder. Se Rio não afinar a estratégia, a contestação vai subir de tom.