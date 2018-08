Metro de Lisboa vende património para financiar expansão

Para financiar a extensão da rede e a aquisição de novos equipamentos, o Metropolitano de Lisboa irá vender parte do seu património imobiliário que não é estratégico para a atividade, avança o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira. A empresa pública tem previsto um investimento na ordem dos 266 milhões de euros na expansão da rede de transportes, incluindo material circulante e sinalização.

Para conseguir parte deste valor, o Metro da capital deverá vender um terreno de seis hectares em Sete Rios, em Lisboa, que poderá gerar 30 a 40 milhões de euros. Esta indicação consta do plano de atividades e orçamento para 2018 da empresa.

Além do terreno em Sete Rios, o Metro de Lisboa prevê também alienar ainda este ano um total de 36 apartamentos que detém nos concelhos de Sintra e Odivelas, cujo valor global de venda foi orçamentado em 300 mil euros.

De acordo com o Orçamento do Metro para este ano, existiam ainda para venda uma loja em Telheiras e uma Vivenda da Alameda das Linhas de Torres, cujos valores ainda não estavam estimados.

Com esse processo, o Metro “pretende preparar os seus ativos ‘não essenciais à operação’ para poderem ser transacionados no mercado imobiliário e, com isso, contribuírem para financiar o investimento programado nas novas linhas e nos novos equipamentos”, disse fonte oficial do Metro de Lisboa ao “Negócios”.