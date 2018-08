Função Pública. Só 387 funcionários esperaram pelos 70 anos para se reformarem em 2017  

Soube-se ontem que o Governo está a ultimar uma alteração legislativa para os trabalhadores da Função Pública: o fim da reforma obrigatória aos 70 anos, medida que já havia sido votada favoravelmente no Parlamento há dois anos. A confirmar-se o fim da restrição, o impacto desta iniciativa poderá ainda ser questionável. Em 2017, apenas 387 funcionários públicos esperaram pelos 70 anos para se reformarem, o que representa 3,1% de todas as novas pensões concedidas nesse ano pela Caixa Geral de Aposentações, conta o “Público” esta sexta-feira.

O número de trabalhadores da administração pública a prolongar as suas funções até ao limite previsto na lei no ano passado foi o mais baixo desde 2012, ano em que 952 trabalhadores optaram por se reformar aos 70.

Os dados do Boletim Estatístico do Emprego da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público, relativos a 2017, mostram que, num total de quase 67 mil trabalhadores da função pública, os que têm mais de 65 anos correspondem a uma pequena percentagem: 1,88%, ou seja, 12.571.

Segundo o matutino, é nas categorias com remunerações mais elevadas, nas profissões especializadas, que está a maior fatia de funcionários públicos com mais de 65 anos ainda no ativo: diplomatas, médicos, investigadores científicos, professores universitários, dirigentes superiores ou representantes do poder legislativo.

A diplomacia é a categoria onde se encontra a percentagem mais alta de trabalhadores com mais de 65 anos: 8,86%. Seguem-se os cargos de dirigente superior (7,44%), representante do poder legislativo (7,21%), professor universitário (5,22%) ou médico (4,56%).