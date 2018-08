TAP acaba com viagens gratuitas para membros do Governo

As borlas, as viagens em classe executiva gratuitas, para membros do Governo na Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) estão prestes a acabar. Segundo avança o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira, a administração da companhia aérea já comunicou ao Governo o fim das viagens oferecidas a membros do Executivo.

“A TAP está a trabalhar com o Governo no estabelecimento de novas regras sobre as condições a aplicar nas viagens de servidores públicos, a adoptar proximamente”, confirmou fonte oficial da transportadora aérea ao matutino.

No entender da administração da TAP, liderada por Antonoaldo Neves, não faz sentido que a TAP, sendo uma empresa gerida de forma privada, ofereça “borlas” ao Estado.

O “Negócios” revela ainda que a TAP - detida em 50% pelo Estado e em 45% pela Atlantic Gateway de Humberto Pedrosa e David Neeleman - está a negociar com o Governo uma solução que poderá vir a envolver tarifas especiais ou pacotes de descontos.

De acordo com o jornal, as negociações estão a decorrer com o Ministério das Infraestruturas, dirigido por Pedro Marques, e visam encontrar um critério que seja justo para ambas as partes. A TAP, ao que tudo indica, poderá vir a oferecer tarifas preferenciais para as viagens de membros do Governo e pacotes de desconto para todos os destinos servidos pela companhia aérea portuguesa.