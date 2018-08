Portugueses gastaram 1035 milhões de euros em portagens em 2017

As receitas das portagens registaram em 2017 o valor mais elevado de sempre, ao atingirem 1035 milhões de euros, conta o “Correio da Manhã” esta quinta-feira. Este valor representa um aumento de cerca de 65% face ao registo de 2012, ano em que as receitas atingiram o valor mais baixo da última década, 628 milhões de euros.

Dos 1035 milhões gastos pelos portugueses, mais de metade foram parar aos cofres da Brisa, empresa responsável pela gestão de mais de mil quilómetros de autoestradas em Portugal; a concessionária arrecadou 557,2 milhões de euros no ano passado, de acordo com a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP).

Em segundo lugar, na lista da APCAP, aparece a Lusoponte - entidade responsável pelas duas travessias do Tejo em Lisboa, ou seja, as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama -, com receitas de 79 milhões de euros.

De acordo com o matutino, a contribuir para o aumento de receitas esteve também o crescimento do tráfego automóvel: atingiu os 6,2% em 2017; por sua vez, a atualização do preço das portagens apenas abrangeu, no ano passado, cerca de 22% das taxas. Na maioria dos casos, a subida foi de cinco cêntimos, o valor mínimo fixado por lei.