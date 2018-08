Mais 282 funcionários no Governo desde 2015

Em três anos, os gabinetes dos 61 membros do Governo de António Costa contrataram mais 282 funcionários, um acréscimo de 31,7% por comparação com quando o Executivo socialista tomou posse em dezembro de 2015, conta o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira. No final de junho deste ano, o Governo tinha sob a sua alçada 1170 pessoas.

De acordo com os dados publicados na Síntese de Emprego Público, que foram analisados pelo matutino, o número de membros a trabalhar no Executivo no final do primeiro semestre deste ano representa um aumento de 4% (45 pessoas) em comparação com igual período de 2017.

Para o aumento registado no último ano terá contribuído a decisão do Governo de criar mais duas secretarias de Estado: a da Habitação e a das Finanças. Já desde o início de 2018, ou seja, nos últimos seis meses, entraram mais 28 pessoas para o Executivo. Segundo o matutino, cada governante do atual Governo tem 19,1 pessoas a trabalhar no seu gabinete.

O acréscimo do número de pessoas a trabalhar nos gabinetes do Governo trouxe, é claro, consequências ao nível das finanças: registou-se um aumento dos encargos orçamentais dos gabinetes ministeriais.

Os orçamentos dos gabinetes do Governo deverão custar 63,1 milhões de euros este ano, apontam os mapas informativos que acompanham a proposta de Orçamento do Estado para 2018.