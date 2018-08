Governo quer acabar com reforma obrigatória aos 70 anos na função pública

O Governo de António Costa deverá avançar muito em breve com uma alteração legislativa: o fim da lei que obriga os funcionários públicos a aposentar-se quando completam 70 anos, revela o “Público” esta quinta-feira. Há dois anos, o Parlamento aprovou uma recomendação para pôr fim a este limite.

Conforme recorda o matutino, a reforma obrigatória por limite de idade é uma regra com quase um século e que tem sido criticada por várias personalidades nos últimos tempos.

Em 2016, esta mesma situação deu origem a um projecto de resolução que recomendava ao Governo que pusesse fim a este regime. Na época, a proposta foi aprovada com os votos a favor do CDS-PP, PSD e PS.

Questionado pelo “Público” a propósito desta iniciativa, o gabinete do ministro das Finanças, que tem a tutela desta área, adiantou que está “a ultimar o projecto de diploma” para equiparar o regime do sector público ao do sector privado.

Ao que tudo indica, o novo regime deverá permitir a quem quiser e com a concordância da entidade patronal, continuar a trabalhar depois dos 70 anos.