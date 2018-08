Um quinto do emprego criado nos últimos doze meses é a prazo ou muito precário

Entre junho de 2017 e junho de 2018, a economia portuguesa criou 133 mil empregos, dos quais quase 29 mil foram “temporários”, indicam os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta notícia é avançada esta terça-feira pelo “Diário de Notícias”.

Apesar da diminuição da taxa de desemprego, os níveis de precariedade não dão sinais de abrandar. No final do segundo trimestre de 2018 havia 755,5 mil pessoas com contratos a prazo e mais 142 mil com outro tipo de vínculos ainda mais precários, num total de 898 mil casos.

Segundo os últimos números do INE, a economia conseguiu criar 133,5 mil empregos por conta de outrem entre o segundo trimestre de 2017 e igual período deste ano, dos quais 28,5 mil eram vínculos com termo e “outras situações”. Por outras palavras: um quinto do emprego criado ainda pode ser considerado mais precário.