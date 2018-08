Sonangol está a negociar venda de posição na Galp

A Sonangol está a negociar a venda da participação que possui na Galp com grandes companhias internacionais do sector petrolífero que têm presença em Angola, avança o “Jornal de Negócios” esta terça-feira. Tudo aponta, contudo, que Isabel dos Santos venha a ser o principal entrave a esta operação.

Pelo que o matutino apurou, o processo de venda já está em curso; o desfecho dependerá essencialmente do factor preço. A Sonangol pretende concluir esta venda num curto espaço de tempo, contando para tal com a anuência da família Amorim, com a qual partilha os interesses na Galp, disse fonte da empresa petrolífera angolana ao jornal.

A Sonangol, lembremos, tem uma posição indireta na petrolífera portuguesa através da Amorim Energia. A holding, detida a 55% pela família Amorim e a 45% pela Esperanza, controla 33,34% da Galp. A Esperanza, por sua vez, tem como acionistas a Sonangol (60%) e Isabel dos Santos (40%), sendo-lhe, pois, atribuída uma fatia de 15% da Galp.

A Sonangol tem, neste momento, em curso uma estratégia de venda de empresas participadas e de desinvestimento; a petrolífera pretende transformar-se, a médio prazo, numa Agência Nacional de Petróleos.

De acordo com o “Negócios”, o maior obstáculo da Sonangol à venda da posição na Galp poderá vir a ser Isabel dos Santos. No início deste ano, quando surgiram as primeiras notícias de uma possível saída da Sonangol da Galp, a empresária angolana veio a público manifestar a sua intenção de continuar como acionista da empresa portuguesa.

Além disso, Isabel dos Santos não está a viver um bom momento nas relações com o Governo de Angola liderado por João Lourenço. A empresária foi exonerada da presidência do conselho de administração da petrolífera em novembro de 2017 pelo chefe do Estado, o qual alegou razões de “conveniência de serviço” para a decisão. Meses depois, o seu sucessor na liderança da Sonangol, Carlos Saturnino, acusou Isabel dos Santos de ter retido o dinheiro dos dividendos da Galp, lembra o jornal.