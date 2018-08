Ensino profissional. Cerca de 30% dos alunos “mais frágeis” abandonam a escola

Os alunos “mais frágeis”, aqueles que devido ao acumular de chumbos no ensino básico foram desviados para outras ofertas educativas, são também os que menos sucesso alcançam nos cursos profissionais do ensino secundário, aponta um estudo, divulgado pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), a que o “Público” teve acesso.

A DGEEC pretendia apurar qual era a situação em 2016/2017 dos alunos que, três anos antes, seguiram do 9.º ano para um curso profissional.

De acordo com o estudo, 70% dos cerca de 30 mil alunos que chegaram ao ensino profissional vindos do ensino básico geral concluíram o curso em três anos, enquanto só 35,6% dos 7869 estudantes que vieram de outras vias o conseguiram fazer. Mais: a percentagem dos que abandonaram o secundário sem terminar este nível de ensino sobe de 6%, entre os primeiros, para 30% no segundo grupo.

Estes dados vêm confirmar, por um lado, que “as escolas não sabem lidar com as crianças que tiveram percursos muito conturbados durante o ensino básico” e, por outro, que se continua a encarar o ensino profissional como se este servisse “para tudo e para todos”, disse Joaquim Azevedo, investigador da Universidade Católica, em declarações ao matutino.