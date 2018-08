Dezasseis mulheres portuguesas morreram às mãos dos seus maridos durante o primeiro semestre de 2018

O número de mulheres assassinadas pelos próprios companheiros voltou a disparar este ano, revela o jornal “i” esta terça-feira.

Enquanto durante o ano passado foram mortas 19 mulheres, um número inferior ao de anos anteriores, só durante o primeiro semestre de 2018 foram 16 as mulheres portuguesas que perderam a vida às mãos dos seus maridos.

Segundo o matutino, quase todas as 16 mulheres vítimas de homicídio conjugal durante os primeiros seis meses do ano foram mortas em casa e com recurso a violência física, com facas ou por asfixia.

Desde 2004, foram registados 491 homicídios de mulheres em ambiente familiar.