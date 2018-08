Segurança Social contrata precários para despachar pedidos de pensões

A Segurança Social, tutela do ministro Vieira da Silva, vai contratar 44 trabalhadores em regime de prestação de serviços para tratamento de pendências no Centro Nacional de Pensões (CNP), durante este mês de agosto, revela o “Diário de Notícias” esta segunda-feira.

Questionado pelo “DN”, fonte oficial do Ministério do Trabalho disse tratar-se de uma “medida de contingência” até que esteja finalizado o concurso externo para entrada de 70 novos funcionários.

A Segurança Social tem vindo a registar atrasos crónicos no cálculo e atribuição das pensões de reforma que, segundo o relatório da Provedora de Justiça, podem obrigar a mais de um ano de espera.

A contratação de 44 “precários” por parte do Ministério do Trabalho coincide com o lançamento do concurso externo, que deverá ocorrer esta semana, e que pretende contratar 200 novos funcionários para para a Segurança Social - 150 assistentes técnicos e 50 técnicos superiores.

Dos novos funcionários que serão contratados “a tempo inteiro”, prevê-se que cerca de 70 sejam alocados ao CNP; este concurso, contudo, ainda deverá demorar alguns meses até estar concluído.