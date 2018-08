Existem quase 2000 processos contra médicos à espera de resolução

Durante os primeiros seis meses de 2018, os três conselhos disciplinares da Ordem dos Médicos abriram 563 processos contra clínicos, avança o “Público” esta segunda-feira. Este número faz parte do bolo de 1917 queixas ainda em análise, que junta processos que transitaram de anos anteriores.

A grande maioria dos processos ativos no primeiro semestre, nota o matutino, pertencem ao conselho disciplinar do Sul: 1348. O Norte tem 162 e o Centro 407. Quanto a casos encerrados este ano, até ao final de junho, o Sul tinha 214, o Norte 165 e o Centro 97.

De acordo com os dados da Ordem dos Médicos, dos milhares de processos abertos pelos três conselhos disciplinares nos últimos cinco anos e meio, mais de três mil foram arquivados e 290 deram origem a condenações. Destes, 37 foram suspensões e outras cinco foram expulsões, as duas sanções mais graves.

Na lista de casos à espera de resolução, há dois mediáticos: um é referente a um médico anestesista que, em abril de 2017, numa entrevista à “SIC”, associou a vacina do sarampo ao autismo; o segundo envolve as afirmações que o médico Manuel Pinto Coelho fez numa entrevista ao Expresso, também no ano passado.

“O Dr. Pinto Coelho fez várias afirmações sobre o tratamento do colesterol. Houve médicos que me reportaram que alguns doentes deles deixaram de fazer estatinas depois de o terem ouvido. Os potenciais efeitos nos doentes não são imediatos, serão passados uns anos. Em relação às vacinas, provavelmente não haverá nada com um valor tão provado como as vacinas. Salvam milhões de vidas todos os anos”, disse Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, em declarações ao matutino.