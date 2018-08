Alojamento local. Registo de novas unidades em Lisboa duplicou no último mês

Polémicas políticas à parte, o registo de novas unidades de Alojamento Local (AL) continua a aumentar. De acordo com o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira, desde o dia 17 de julho, data em que a Assembleia da República aprovou as alterações à lei do alojamento local (a possibilidade de imposição de quotas em algumas zonas das cidades), já foram registadas no concelho de Lisboa 836 novas unidades de AL.

Os números do Registo Nacional do Alojamento Local mostram uma tendência de crescimento evidente: foram registadas em média 34 novas unidades de AL por dia, no último mês, um valor bastante acima da média diária de 14 registada este ano até à data de aprovação no Parlamento da nova legislação.

No Porto, verificou-se também um aumento de registos; este, contudo, ficou abaixo da média da capital. No mesmo período, abriram no concelho 297 novos alojamentos locais a uma média diária de 12. Até à data da aprovação da nova lei o ritmo era de oito por dia.

Enquanto a nova lei, que foi promulgada na semana passada por Marcelo Rebelo de Sousa, não é publicada em Diário da República, os proponentes de novas unidades de Alojamento Local poderão não ter de obedecer às novas regras; estas serão, ao que tudo indica, muito mais restritivas, para quem estiver interessado em investir neste tipo de negócio. Este aumento súbito de registos pode evidenciar, então, uma certa urgência para escapar às alterações legislativas.

As regras que aí vêm trarão novos poderes para as autarquias, desde logo a possibilidade de estas criarem áreas de contenção, ou seja, zonas geográficas dentro do seu território em que poderão ser estabelecidas quotas para a existência de arrendamentos para turistas, lembra o “Negócios”.