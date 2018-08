Aeroporto da Portela foi o décimo pior do mundo em pontualidade em julho

Se os troféus do turismo contam uma história de sucesso em Portugal nos últimos anos, o mesmo não pode dizer-se do Aeroporto de Lisboa. Com o aumento radical de passageiros e aeronaves a passarem pela Portela, surgiram vários problemas, sendo que entre os mais prevalentes estão os atrasos - à chegada e à partida.

Em julho, o aeroporto de Lisboa ocupava a 10.ª pior posição no ranking de pontualidade da OAG, de um total de 1194 aeroportos mundiais, revela o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira. De acordo com a OAG, só um em cada três voos (33,3%) chegou ou partiu à hora em Lisboa.

A falta de pontualidade no aeroporto Humberto Delgado agravou-se, assim, no mês passado. Em junho, apesar de ocupar a 6.ª pior posição no ranking, 38,3% dos voos que passavam pela Portela cumpriram os horários. Já em maio esse indicador estava nos 53,9%.

Dos aeroportos portugueses, também o do Porto e dos Açores estão mal classificados no ranking de julho da OAG: no Porto, apenas 48,2% dos voos chegaram ou partiram à hora; em Ponta Delgada esse número ficou-se pelos 45,1%, na Horta pelos 44,4% e na Terceira por 44,1%.