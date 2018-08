Novos horários da CP não diminuem problemas recorrentes com os comboios

A Comboios de Portugal (CP) mudou os horários no domingo, de forma a combater uma série de problemas que a empresa ferroviária enfrenta, mas estes mantém-se: supressões, atrasos e avarias, tudo continua igual, conta o “Público” esta quinta-feira.

Nos últimos cinco dias, o número de episódios problemáticos que afetam a rede não diminuiu; durante os três primeiros dias do novo plano de horários da transportadora pública, as supressões afetaram 30 comboios que acumularam atrasos de 593 minutos (cerca de 10 horas).

Segundo o matutino, na linha do Algarve, logo no primeiro dia da nova oferta, foram suprimidos três comboios devido a avaria das automotoras. Seguiram-se duas supressões na segunda-feira, três na terça-feira e uma ontem.

No Alentejo, ocorreram problemas semelhantes. Entre Cuba e Vila Nova da Baronia foram suprimidos seis comboios no dia 6 de agosto, dos quais dois não tiveram alternativa rodoviária.

Na linha do Oeste, onde as supressões já tiveram início em janeiro de 2017, lembra o “Público”, a CP reduziu agora de seis para três as ligações em cada sentido entre Caldas da Rainha e Leiria e de oito para seis entre Caldas e Lisboa.