Mortes de idosos com mais de 75 anos aumentaram 41,7% desde o início do mês

Nos primeiros sete dias de agosto morreram mais 512 pessoas com idade igual ou superior a 75 anos, por comparação com o valor registado no ano passado, revela o “Correio da Manhã” esta quarta-feira. A mortalidade nesta faixa etária aumentou 41,7% face a 2017.

Segundo os dados disponibilizados pela plataforma Vigilância de Mortalidade, do Ministério da Saúde, durante o dia de ontem [terça-feira] (até às 20h), tinham morrido 246 pessoas. Mais de metade dos óbitos (181) dizia respeito a pessoas que completaram 75 ou mais anos, nota o “CM”.

Este aumento súbito na taxa de mortalidade estará relacionado com as temperaturas recorde que se fizeram sentir nos últimos dias no país.

Desde o início do mês, registaram-se 2344 mortes em todas as faixas etárias. Em 2017, no mesmo período, morreram 1771 pessoas, enquanto em 2016 foram 1880.