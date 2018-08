CP ainda só gastou 10% da verba que tem disponível para investimentos este ano

A Comboios de Portugal (CP) tem 44 milhões de euros para investir este ano, mas, até ao final do primeiro semestre, só gastou 4,7 milhões de euros, revela o “Diário de Notícias” esta quarta-feira.

Apesar de todos os problemas que a transportadora tem sentido nos últimos meses, a CP executou apenas 10,6% da verba prevista no Orçamento do Estado durante o primeiro semestre do ano, segundo informações da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

A ser cumprido, o valor de 44 milhões de euros de investimentos para este ano representará um aumento de 132% face a 2017.