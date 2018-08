Quebra no desemprego pode dar folga de 230 milhões ao Governo

A manter-se a tendência dos últimos meses de descida da taxa de desemprego, o Governo pode chegar ao final do ano com uma folga de mais 230 milhões de euros, revela o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira.

Soube-se, na semana passada, que o desemprego em Portugal havia descido, em maio, para 7%. O Instituto Nacional de Estatística antecipava ainda uma descida da taxa de desemprego para 6,7% em junho.

Com esta notícia, ficam a ganhar os portugueses e portuguesas que conseguiram emprego, mas também o Governo: ao haver menos subsídios de desemprego para pagar, mais dinheiro ficará nos cofres do Estado; confirmando-se mais gente a trabalhar, maiores serão as contribuições arrecadadas pela Segurança Social - a lógica é simples.