PSD Lisboa responsabiliza Joana Mortágua por confrontos na capital com moradores do Bairro da Jamaica

A concelhia de Lisboa do PSD qualificou, nesta segunda-feira, de "irresponsáveis" as declarações de Joana Mortágua sobre os incidentes que, no domingo passado, envolveram agentes da PSP e moradores do Bairro da Jamaica, no Seixal. Através de um comunicado, os sociais democratas consideram que os comentários feitos pela deputada do Bloco de Esquerda "não podem ser alheios" aos distúrbios que ocorreram nesta segunda-feira, no centro de Lisboa, após habitantes daquele bairro da margem sul do Tejo se terem manifestado contra a "violência policial" e o "racismo" numa manifestação realizada durante a tarde no Terreiro do Paço, em Lisboa, junto ao Ministério da Administração Interna.

Na nota, intitulada "PSD Lisboa exige responsabilidades a Mortágua pelos distúrbios na Baixa de Lisboa", os responsáveis do partido na capital afirmam que "num estado que se quer de direito, cabe aos políticos e aos partidos políticos defender os direitos dos todos os seus cidadãos, mas cabe-lhes de igual forma a defesa das suas instituições, nomeadamente as forças de segurança".

A reação dos sociais democratas, adianta o comunicado assinado por Paulo Ribeiro, é justificada com a circunstância de Joana Mortágua "ainda antes de conhecidos os resultados de qualquer inquérito ao sucedido [no domingo]" ter partilhado "um vídeo dos incidentes" e ter acusado a polícia de "4 minutos de violência policial no bairro da Jamaica". O PSD sublinha ainda o facto de a deputada ter afirmado que podiam os polícias "ir começando a pensar em desculpas, mas não há explicação para isto". O comunicado do PSD promete que o partido vai exigir responsabilidades.

No domingo de manhã, a polícia foi alertada para "uma desordem entre duas mulheres" no Bairro da Jamaica, tendo sido deslocada para o local uma equipa de intervenção rápida da PSP de Setúbal. Segundo a PSP, um grupo de homens reagiu à intervenção dos agentes da polícia quando estes chegaram ao local, atirando pedras.

No incidente ficaram feridos, sem gravidade, cinco civis e um agente da PSP que foram assistidos no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Ainda no domingo, a Direção Nacional da PSP adiantou que abriu um inquérito para "averiguação interna" sobre a "intervenção policial, e todas as circunstâncias que a rodearam".