PS acusa independentes de “inação cúmplice” em obra da Arrábida. Rui Moreira adverte que não age ao sabor do populismo

O grupo do PS na Câmara e Assembleia Municipal do Porto insistem que a Câmara do Porto deve embargar de imediato o prédio de habitação de luxo em curso na base da escarpa da Arrábida, sob pena de “os portuenses virem a pagar milhões de euros” em indemnizações por “inação cúmplice” da autarquia. Em comunicado esta segunda-feira, o PS lança ainda um website para tornar mais transparente este processo, que considera ser demasiado nebuloso.

A reação dos socialistas do Porto surge quatro dias depois de ter sido divulgada a decisão do Ministério Público de intentar uma ação judicial para que seja declarado nulo o licenciamento do edifício que está a ser construído junto à Ponte da Arrábida pela empresa imobiliária ARCADA. O PS considera que o embargo da obra é a única atitude que, “de forma prudente, protege os interesses da cidade e não cede à chantagem do facto consumado”.

“Ao contrário do que tem sido afirmado pelo Município, o prosseguimento da construção, com a benevolência cúmplice da Câmara Municipal, agrava em muito os riscos de litigância judicial por parte dos construtores”, sublinha o comunicado, numa referência à declaração de Rui Moreira que sustenta só embargar obras licenciados por anteriores executivos, como é o caso do imóvel da base da Arrábida, por ordem dos tribunais para não penalizar os portuenses com milhões de euros de indemnizações, como aconteceu na gestão de Rui Rio, no acordo do Parque da Cidade.

Na reunião do executivo municipal realizada no passado dia 2 de outubro, os vereadores do PS propuseram que, “face à grosseira violação do Plano Diretor Municipal que está em causa, a licença de construção fosse declarada nula e que a obra fosse embargada”, proposta recusada pela maioria independente.

Perante a posição do Ministério Público, a vereação rosa, liderada por Manuel Pizarro, entende que o executivo municipal deve apreciar novamente o assunto, corrigir a decisão anterior e declarar o embargo da obra. “É a única decisão que respeita a legalidade e que protege o interesse público da cidade”, refere a vereação, que amanhã, dia 22 de janeiro, levará a proposta a votação à reunião de executivo municipal.

Para historiar o processo, o PS lançou um website, designado por 'mistério da Arrábida' e ainda o relatório proposto pelo PS na Comissão Eventual de Inquérito criada para apurar o processo desde 2001 até ao atual mandato de Rui Moreira e que acabou por ser votado apenas pelos representantes do movimento 'Porto, o Nosso Partido', CDU e PAN, após o abandono do grupo de trabalho do PSD, PS e BE.

Independentes acusam PS de irresponsabilidade

O gabinete de comunicação da Câmara do Porto já reagiu ao comunicado do PS, titulando de “irresponsável” o pedido de o embargo da obra da Arcada na Arrábida e a acusação ao executivo autárquico de “inação cúmplice”: “É uma posição inaceitável face ao conhecimento que os eleitos daquele partido têm do processo e às responsabilidades diretas e concretas que tiveram no passado”.

O executivo independente faz questão de lembrar que, quanto a cumplicidade, deve estar o PS a referir-se ao presidente da Câmara socialista, Nuno Cardoso, que, em 2001, entregou os terrenos em causa ao promotor da obra em curso, “em reunião de executivo com o voto de outros vereadores do PS e do PSD e que, de seguida, aprovou o primeiro Pedido de Informação Prévia (PIP), conferindo dessa forma direitos adquiridos” de construção.

Em comunicado, a Câmara do Porto recorda que o PS “ao falar de irresponsabilidade só pode estar a referir-se a Manuel Correia Fernandes, o vereador socialista, número 2 de Manuel Pizarro, no mandato passado e que, em 2016, aprovou novos PIP sem os quais a obra não estaria hoje a ser construída”. Quanto a "inação", a maioria independente adianta que deve “o PS de Pizarro estar a referir-se ao facto do seu vereador do Urbanismo ter aprovado (e até desenhado ele próprio) os prédios agora em construção, sem nunca ter pedido um único parecer jurídico à direção jurídica da Câmara ou a alguém e sem nunca ter dado conta ao Presidente da Câmara, ao Executivo presidido por Rui Moreira ou à Assembleia Municipal que pretendia aprovar, ali, um prédio de 15 andares”.

Em relação à atitude a seguir face à ação judicial interposta pelo MP, a Câmara do Porto assegura que vai continuar a agir responsavelmente, ou seja, aguardar pela sentença judicial: “As indemnizações que teria que pagar caso, sem sentença ou despacho judicial, ao sabor do populismo que grassa em páginas de Facebook, embargasse irresponsavelmente a obra sucessivamente aprovada pelo PS, seriam elevadíssimas”.

Caso a autarquia perca o processo e haja indemnizações a pagar, a autarquia defende em comunicado que, ao contrário do que diz o PS, “não será por inação, mas por tudo o que fez um presidente socialista e o vereador escolhido por Manuel Pizarro e não porque o atual presidente da Câmara decidiu agir perante a Lei e não ao sabor da demagogia”.

No documento enviado esta segunda-feira, a Câmara do Porto adverte o PS, que agora assume a paternidade de websites “quando até aqui os alimentou de forma anónima”, a assumir as suas responsabilidades perante a cidade, “em lugar de continuar a procurar, como fez na Comissão de Inquérito, desinformar a opinião pública e sacudir a água do capote”.

O PS é ainda questionado sobre a oposição feita nos 12 anos ao Executivo de Rui Rio, lembrando que ao longo desse tempo também foram “dados avais sucessivos ao empreendimento, sem que nunca o PS” tenha colocado em causa a “legalidade da obra ou a revogação das licenças de obra” passadas ao mesmo promotor.