Governo desafia câmaras a fazer diagnóstico das ‘pedreiras municipais’

Há no continente mais de mil pedreiras, as de menor dimensão, cujo licenciamento é feito pelas autarquias, das quais se desconhecem as condições de segurança. O Governo irá lançar aos municípios o repto para fazerem o levantamento do estado dessas pedreiras

Se das 1427 pedreiras de maiores dimensões existentes no país (as das classe 1 e 2, cujo licenciamento é feito por organismos da Administração Central) se sabe agora que 191 têm “situações críticas”, em relação às restantes, que são mais de um milhar, pouco ou nada se sabe sobre as suas condições de segurança. Ou se por acaso isso é do conhecimento de uma dada câmara municipal (são os municípios que licenciam as pedreiras mais pequenas, as das classes 3 e 4), tal informação é como se não existisse.

Depois de ter feito o primeiro levantamento exaustivo das maiores pedreiras existentes no continente, cujas principais linhas de força o Expresso revelou na edição deste sábado, o Governo irá agora desafiar os municípios a procederem a idêntico trabalho em relação às pedreiras sobre as quais têm tutela.

No continente existem cerca de 2500 pedreiras, quais 57% são da competência da Administração Pública central. As restantes, cerca de 43% (um pouco mais de mil), estão na órbita das câmaras municipais, no que toca ao licenciamento.

Passar rapidamente a pente fino as unidades que ficaram de fora do estudo já efetuado é, de resto, assinalado nas recomendações do “Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica”, a que o Expresso teve acesso. No documento afirma-se que deve ser feito o “alargamento do âmbito” do Plano “às pedreiras das classes 3 e 4”, envolvendo assim as autarquias.

O rastreio deve igualmente, lê-se no plano, ser estendido “às antigas explorações que cessaram a sua atividade há mais de 40 anos, em data anterior a qualquer obrigação de licenciamento, e às potenciais explorações ilegais”.

Criar uma base de dados nacional

Com os dados já recolhidos em relação às pedreiras das classe 1 e 2, e com a informação que pretende obter sobre as explorações ainda por diagnosticar, o Governo quer criar “uma plataforma única de informação”, à disposição das entidades com competências no sector. No entanto, o acesso a tal repositório não será exclusivo dos serviços oficiais. Ele deverá “incluir um módulo de divulgação de informação relevante ao público, incluindo as cartas geológicas”.

Esta é uma das várias recomendações do documento do Ministério do Ambiente, cuja elaboração foi decidida pelo ministro Matos Fernandes, logo após a derrocada que fez cinco mortos em Borba, no dia 19 de novembro.

Como o Expresso revelou na edição deste sábado, o primeiro diagnóstico do estado das maiores pedreiras existentes no continente tem resultados inquietantes.

Há 191 pedreiras em situação crítica, 34 das quais requerem uma ação imediata. No universo de casos críticos, 178 precisam de algum tipo de obra. Das muitas medidas preventivas propostas pelo Plano de Intervenção, 54 destinam-se a evitar "o colapso ou abatimento de caminhos públicos, estradas municipais ou estradas nacionais" - precisamente a situação de Borba.

O documento não identifica das pedreiras em causa, apenas fazendo a sua distribuição por regiões. É no Alentejo que há uma maior prevalência de casos críticos.