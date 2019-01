Rangel deverá liderar lista do PSD às europeias

Paulo Rangel deverá ser confirmado como cabeça de lista às eleições europeias do PSD. A decisão não será surpreendente, mas estava ainda por ser clarificada. Segundo Luís Marques Mendes disse este domingo na SIC, a decisão já mesmo tomada.



Paulo Rangel é eurodeputado, tendo sido eleito precisamente como cabeça de lista do PSD quer em 2009, quer em 2013, ano em que o partido era liderado por Pedro Passos Coelho.



Na sucessão de Passos, em 2015, Paulo Rangel chegou a ponderar uma candidatura, acabando por não avançar para um sufrágio de que sairia vencedor Rui Rio. Rui Rio foi na semana passada desafiado por Luís Montenegro para eleições diretas no PSD, proposta que Rio recusou – e criticou. Também Paulo Rangel a criticou. Ainda assim, o nome de Rangel permanece como possível candidato ao PSD no futuro, como aliás também afirmou Marques Mendes.



As eleições europeias estão marcadas para o próximo dia 26 de maio