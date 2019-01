PSD “ganhou muito speed”, mas Rio “tem de reflectir e mudar”

Luís Marques Mendes considera que Rui Rio foi inteligente, profissional e ganhou em pleno no seu confronto esta semana com Luís Montenegro. E não apenas porque recebeu uma moção de confiança do Conselho Nacional do partido. Mas pela forma como lidou com o assunto durante toda a semana após Montenegro o ter desafiado para eleições diretas.



No seu comentário dominical na SIC, Marques Mendes sustentou os seus elogios à atuação de Rio: por um lado, "jogou em casa" e "foi muito profissional", quer na preparação do Conselho Nacional, quer nos dois discursos que fez, um no fim de semana passado reagindo ao desafio de Montenegro, o outro no próprio Conselho Nacional.



Apesar de considerar que a vitória de Rui Rio não diz muito ao país - foi um conselho nacional "muito virado para dentro", até porque nenhum dos dois fez propostas ao país -, no plano interno deu-lhe a vitória para ser o candidato às legislativas. Qualquer que seja o resultado do PSD nas eleições europeias de final de maio, "ninguém o vai apear" até às legislativas de outubro, acrescentou Marques Mendes. Mas depois...



... depois, depende dos resultados nas legislativas, não apenas do PSD mas também do PS, uma vez que uma maioria absoluta de António Costa seria mais difícil de gerir internamente para Rui Rio.



A moção de confiança a Rio que culminou o processo de desafio de Montenegro teve ainda um efeito positivo no partido, admite Mendes. "As estruturas do Partido ganharam adrenalina", ganharam "muito speed".



Depois da crise que o PSD viveu ao longo destes oito dias, o próximo período deve ser de reflexão, sugere o comentador. Porque, acrescentou, foram muitos os que se colocaram ao lado de Rui Rio, mas nenhum deles elogiou a sua liderança, antes sublinhou a inoportunidade do desafio de Montenegro.



"Apesar de muita gente ter estado ao lado dele [de Rio], o eleitorado não está ainda sedimentado" e "Rui Rio deve mudar: "terá de ser mais inclusivo, acutilante e diferenciador", sobretudo "em relação ao Governo de António Costa. É necessário que no seu discurso seja diferenciado e comece a fazer oposição", continuou, concluindo que o canditato do PSD a primeiro-ministro tem de assumir uma liderança "mais presente e menos ausente" do que foi ao longo destes meses."Deveria ter sido tão acutilante como o foi em relação a Luís Montenegro", rematou.



Sobre o próximo cenário que se antevê dependendo do resultado nas próximas legislativas, a liderança de um pós-Rio poderá disputar-se entre três "pesos pesados" - Passos Coelho, Luís, Montenegro e Paulo Rangel - e quatro jovens - Carlos Moedas, Miguel Pinto Luz, Pedro Duarte e Miguel Morgado. De todos, Mendes aposta numa compita entre Montenegro, Rangel e Pinto Luz. Mas antes há eleições legislativas. "O jogo só começa depois".