“E pronto... terminou o meu ciclo na vida parlamentar.” Foi assim, num post publicado na conta pessoa da rede social Facebook, que José Pedro Aguiar Branco se “despediu” do Parlamento. “Foi uma honra representar o Porto desde 2005 e ter sido por quatro vezes cabeça de lista dos candidatos do PSD ( 3 ) e PSD/CDS! Por Portugal, valeu a pena!”



O post anexa uma fotografia da carta enviada a Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, com data de sexta feira: “José Pedro Correia de Aguiar Branco, deputado do Partido Social Democrata, vem (...) apresentar a renúncia ao mandato de deputado, a partir de 1 de fevereiro de 2019 inclusive”.



A renúncia ao mandato de deputado tinha sido revelada ao Expresso na semana passada, numa entrevista de Aguiar Branco a propósito do desafio de Luís Montenegro a Rui Rio, que entretanto viu aprovada uma moção de confiança pelo Conselho Nacional do PSD.



"Já há várias semanas que eu tinha tomado uma decisão de fundo para a renúncia ao meu cargo de deputado", afirmou então Aguiar Branco. "Há uma tendência geral, desde há algum tempo, para afastar pessoas que não sejam profissionais da política, que não dependam de política e tenham uma vida profissional ativa. É uma tendência para a funcionalização, mesmo em cargos que resultam de atos eleitorais, como é o cargo de deputado. Só o PCP é que tinha esta lógica, todos os outros partidos, incluindo o meu, privilegiavam quem tivesse atividade profissional e não dependesse da política, mas hoje há a tendência contrária."



Na entrevista, Aguiar Branco dava o exemplo da marcação da reunião do Conselho Nacional para as cinco da tarde como um exemplo dessa funcionalização, uma vez que a hora prejudicava quem estivesse a trabalhar.



"Considero, e já tinha esta tomada de posição consolidada, que terminou o meu ciclo de vida parlamentar ativa. Vou renunciar ao meu cargo, até ao final deste mês deixarei de ser deputado, e como é obvio não serei candidato a deputado nas próximas eleições legislativas."



Aguiar Branco, 61 anos, é advogado e sócio da sua sociedade de advogados, a JPAB. Deputado desde 2005, foi presidente do Grupo Parlamentar do PSD em 2009/2010, tendo sido ministro da Defesa Nacional e da Justiça.