Miguel Sousa Tavares: “Rio tem o carisma de uma anémona”, mas “Montenegro nada acrescentou”

“O problema do PSD é muito simples: não pode viver longe do poder”, escreve Miguel Sousa Tavares este sábado no Expresso. "Tem uma imensa clientela, local e nacional, para quem a ideia de ficar oito anos afastado dos lugares de nomeação ou eleição política é simplesmente intolerável.”



Na sua coluna semanal, Miguel Sousa Tavares escreve sobre três temas: Brexit, PSD e a notícia de que Montenegro está a ser investigado por ter visto um jogo de futebol a convite da Olilvedesportos.



No espaço sobre o PSD, e na semana em que o Conselho Nacional do partido aprovou uma moção de confiança a Rui Rio, que tinha sido desafiado por Luís Montenegro, Miguel Sousa Tavares acrescenta que “Rio tem o carisma de uma anémona, a clareza de um labirinto e o apelo de um andor”, ao que se soma "uma natureza autoritária e casmurra". Mas, acrescenta, "é forçoso reconhecer que Luís Montenegro nada acrescentou que se visse: limitar-se a recusar todo e qualquer pacto de regime com o PS não me parece que seja um programa de oposição muito popular para um eleitorado de centro."



"Rio, Montenegro ou qualquer outro, nenhum estará em condições de vencer António Costa em Outubro e o mais que conseguirá é evitar uma maioria absoluta do PS."



