“Era o que mais faltava que alguém fosse eliminado das listas” do PSD

“Ninguém será afastado por ser crítico”, afirma Elina Fraga ao Expresso. Em declarações publicadas este sábado no semanário, a vice-presidente afirma aliás que Luís Montenegro não saiu derrotado do processo desta semana, em que o desafio de eleições diretas foi recusado por Rio, que em contrapartida convocou o Conselho Nacional do PSD para votar uma moção de confiança – e ganhou-a.



“Era o que mais faltava que alguém fosse eliminado das listas pelo facto de ter optado por apoiar qualquer outro candidato. Ninguém será afastado pelo facto de ter sido crítico de Rui Rio”, garante Elina Fraga.



Também ao Expresso, Luís Montenegro diz que “não há nenhuma lei da rolha no PSD”. E prossegue: “As pessoas continuarão livres de emitir a sua opinião, mas, num contexto de disputa eleitoral iminente, essa intervenção deve conjugar-se com o interesse coletivo, e deve ser feita com discrição, nos locais próprios, sem criar uma ideia de divisão.”



Leia a notícia na íntegra AQUI.