Parlamento Europeu. Maria João Rodrigues acusada de assédio moral

Uma sensação de medo e de humilhação permanentes. Acessos de fúria constantes e injustificados. Pressões para que as suas assistentes não engravidem ou abdiquem de parte do salário se o fizerem. Ameaças de represálias para quem ousa contestar as regras impostas. É assim que é descrito o ambiente de trabalho no gabinete de Maria João Rodrigues, eurodeputada eleita pelo PS e atual presidente da Fundação Europeia para os Estudos Progressistas (FEPS), agora no centro de uma investigação em curso no Parlamento Europeu por queixas de assédio moral no trabalho.

Estas e outras denúncias estão agora a ser investigadas pelo Comité de Assédio do Parlamento Europeu, num processo que, sabe o Expresso, conta com quase 100 páginas. A socialista confirma a investigação mas refuta tudo.

Leia mais na edição deste sábado do Expresso