PSD. Acusações de golpismo ensombram Conselho Nacional

Há acusações de "fantochada", de "fraude" e de curto circuito à democracia. Neste momento, cruzam-se dois tipos de argumentos em torno de golpismos: o golpe dos que querem assaltar a liderança e o dos que se defendem com golpes jurídicos.

"Fantochada" ou "regime democrático em causa", foram as acusações que Pedro Pinto, da ala montenegrista, fez contra o presidente da Mesa, Paulo Mota Pinto por volta das 23h. Já se antevia que houvesse uma guerra jurídica, mas depois do jantar rebentaram as acusações de golpada no Conselho Nacional do PSD, até Paulo Mota Pinto, presidente da Mesa, ter de interromper os trabalhos para avaliar de que forma será votada a moção de censura a Rui Rio.

Os apoiantes de Luís Montenegro fazem pressão sobre a direção para que os regulamentos sejam cumpridos e o Expresso sabe que elementos da equipa de Rui Rio não têm conseguido esconder o constrangimento com esta situação: Pedro Pinto acionou os estatutos que dizem que um requerimento assinado por 10% dos conselheiros podem exigir uma votação por voto secreto em urna - o que numa circunstância normal teria efeitos automáticos. José Silvano, secretário-geral do partido, chegou a fazer uma declaração aos jornalistas, dizendo que Mota Pinto não acha que o requerimento a pedir voto secreto tenha efeitos automáticos: "Ele entende que não tem direito potestativo e ele é melhor jurista do que eu", afirmou Silvano.

Carlos Abreu Amorim, deputado e jurista, acusou Mota Pinto, de não estar "à altura de dirigir" a reunião, por estar a deixar arrastar a questão sobre a forma de votação da moção de confiança à direção do PSD. "As regras não mudam ao sabor das maiorias a meio de uma reunião. Isso não é sério", disparou. Para Abreu Amorim, os requerimentos apresentados pedindo voto de braço no ar têm como único objetivo impedir o cumprimento das normas. Isso, disse o deputado, "tem um nome: fraude à lei".

Entretanto, deram entrada mais três requerimentos: um a pedir votação de braço no ar, o de Mota Amaral a pedir votação nominal de braço no ar (nome a nome) e outro que solicita que seja o Conselho Nacional a votar como deve ser efetuada a votação.

O requerimento a defender o braço no ar tem uma particularidade original: é proposto por seis conselheiros nacionais mas também é assinado por 50 militantes que não têm assento no CN, mas que estão presentes na sala como observadores. O objetivo é político: os observadores que foram congressistas querem saber como é o voto dos seus representantes (um argumento que foi defendido por Paulo Rangel na sua intervenção).

As acusações chegaram ao ponto de Pedro Pinto anunciar o recurso para o Conselho de Jurisdição Nacional acompanhado da acusação de que está a ser posta em causa a democraticidade interna: "No dia em que não aceitamos a decisão dos tribunais, o tribunal do partido [é o CJN], estamos a pôr em causa o regime democrático". Um tiro ao coração de Rui Rio, caso o CJN se pronuncie a seu favor.

Ao longo de sete horas, Paulo Mota Pinto não decidiu sobre o requerimento apresentado na abertura dos trabalhos. Agora, resta saber se levará em conta o parecer do Conselho de Jurisdição Nacional presidido por Nunes Liberato - ex-chefe da Casa Civil de Cavaco Silva - que deve tomar uma posição sobre a contenda jurídica.

Maurício Marques, presidente da distrital de Coimbra do PSD, deu mais um passo na escalada de tensão. Anunciou que se Paulo Mota Pinto e a direção do partido forçarem o voto de braço no ar, se recusa a participar na votação.

Jurista defende que uma vez requerido, voto secreto é obrigatório

"Não está na esfera da disponibilidade do presidente da mesa recusar o escrutínio secreto, se ele for requerido por um décimo dos membros presente no Conselho Nacional do PSD". A opinião é de Jorge Alves Correia, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e especialista nas áreas do Direito administrativo e eleitoral.Segundo afirma este jurista ao Expresso, o recurso ao voto em urna, em alternativa à votação por braço no ar, não é uma decisão a tomar pelo presidente da mesa que está a conduzir o Conselho Nacional social-democrata.

"Não é um ato discricionário do presidente, pelo contrário, é um direito potestativo de um décimo dos membros do Conselho Nacional presentes na reunião", afirma em declarações ao Expresso, contrariando o que o secretário-geral José Silvano disse aos jornalistas cerca das 23h30. O jurista sublinha que aquele orgão "é colegial" e que "o regulamento é muito claro". "Diria mesmo que o regulamento interno impõe o escrutínio secreto, se ele for requerido por aquele numero de conselheiros nacionais presentes".

Paulo Rangel, que também é jurista, disse no seu discurso não fazer "nenhum fincapé" em relação ao voto secreto ou de braço no ar. Mas defendeu, no entanto, a votação aberta, mas com argumentos políticos e não jurídicos: "Um Conselho Nacional é um parlamento de um partido e no parlamento estão os representantes dos militantes. O normal é que os representantes votem de modo que os representados saibam como eles votam", defendeu.

O próprio Francisco Pinto Balsemão enviou uma mensagem onde se pronunciou a favor de um voto "sem secretismos". João Bosco Mota Amaral, o histórico do PSD que apresentou a proposta para se fazer uma votação nominal de braço no ar - em vez de uma votação secreta - diz ao Expresso ser “um processo que nos parlamentos se usa quando são votadas matérias de especial relevância em que cada um assume a responsabilidade pelo seu voto”.

“Estamos a votar uma questão política”, que é uma moção de confiança, argumenta Mota Amaral. "A nossa referência é Francisco Sá Carneiro, que defendeu sempre opiniões de cabeça erguida", diz Mota Amaral em defesa dos seus argumentos (participou com Sá Carneiro na Ala Liberal no tempo do marcelismo na Assembleia Nacional, antes do 25 de Abril). "Não podemos pensar que as pessoas possam defender uma coisa pela frente e por trás fazerem outra, e haver essa hipocrisia".

Com Rosa Pedroso Lima