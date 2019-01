“Negócios nas Câmaras, Urbanismo e Boys” é o tema de estreia do movimento 'Matosinhos Independente'

Ainda em fase de recolha de assinaturas, o Grupo de Cidadãos Independentes criado por Joaquim Jorge para lançar uma candidatura da sociedade civil, “sem os vícios clientelares dos partidos tradicionais”, à Câmara de Matosinhos, em 2021, vai realizar, este sábado, uma conferência que terá por principal orador Paulo Morais. Joaquim Jorge justifica a escolha do fundador da Associação Cívica Transparência e Integridade para o primeiro encontro da plataforma Matosinhos Independente por ser “um dos grandes rostos do combate à corrupção” em Portugal e “um homem sem medo de apontar o dedo aos negócios” ao nível municipal.

Para o candidato que foi travado de ir a votos pelo PSD em Matosinhos nas últimas autárquicas, a mudança da política local passa pela governação de cidadãos não alinhados com as práticas de poder dos partidos tradicionais, “e que usam as amizades e uma rede tentacular de interesses nociva ao regime democrático para perpetuar os cargos”.

“Pela sua experiência e coragem, Paulo Morais poderá como poucos dar o seu contributo descomprometido e conselhos a um grupo de cidadãos que quer renovar um concelho nas mãos do PS há 44 anos”, afirma. Embora refira que o movimento Matosinhos Independente não é “socialista fóbico”, o antigo militante rosa defende que está na hora de combater o domínio do partido contra a “cegueira voluntária ou não dos matosinhenses, que por comodismo ou distração feccham os olhos ao que se passa na Câmara”.

Em causa, para Joaquim Jorge, está o volume de subsídios atribuídos pela autarquia liderada por Luísa Salgueiro em 2017, que refere ter sido de 10% do valor do orçamento de €100 milhões. “Nada me move contra a presidente da Câmara ou a atribuição de subsídios quando se justifiquem a pessoas e instuições, mas é preciso saber quais os critérios da doação e acompanhar a aplicação dos mesmos”.

O líder do Clube dos Pensadores lamenta que uma das instituições do concelho, que prefere não identificar, não tenha franqueado as portas ao movimento “com receio de perder o subsídio”.

Na segunda parte do encontro deste sábado, que irá decorrer numa unidade hoteleira em Matosinhos, será apresentada a primeira proponente do Grupo de Cidadãos Independentes, Maria Lídia Viterbo Cruz, professora do ensino secundário, em S. Mamede de Infesta. Para ir a votos, o movimento propõe-se recolher 15 mil assinaturas, tendo de estar os nomeados recenseados no concelho. “Qualquer matosinhense pode assinar a declaração de propositura para concorrermos às próximas autárquicas, mas isso não quer dizer que nos venham a apoiar no futuro”, refere Joaquim Jorge, salientando que o importante é permitir que sejam uma alternativa ao poder instituído há quase meio século no município.