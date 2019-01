Luis Montenegro: “Estou de consciência tranquila. Acordei um gigante adormecido”

Luís Montenegro defendeu esta sexta-feira que o desafio lançado a Rui Rio há uma semana para eleições diretas “acordou um gigante adormecido” que é o PSD. Apesar de a resposta do líder do PSD não ter sido a que desejava, o antigo líder da bancada parlamentar laranja prometeu reserva nas suas divergências em relação a Rio e estar ao lado do PSD - “como sempre estive” - até ao final dos três atos eleitorais que se seguem.

“Estou de consciência tranquila” foi a declaração mais repetida por Montenegro numa conferência de imprensa de reação ao Conselho Nacional que se prolongou até à madrugada desta sexta-feira, justificando o seu desafio “sem taticismos” em nome do país e do partido numa hora difícil. “A minha iniciativa teve um efeito inegável de nada ficar como dantes no partido”, afirmou Montenegro num hotel em Espinho, embora admita, “sem hipocrisias”, que as suas divergências estratégias com o presidente do PSD não desapareceram de um momento para o outro, mas sobre as quais só falará nas suas intervenções públicas se o PSD não vencer as eleições de outubro.

A partir de agora, revela que deixará a intervenção política à direção do PSD, enquanto a sua posição será ao lado do partido num combate cerrado ao Governo, ao primeiro-ministro António Costa e ao PS por tudo aquilo que “tem feito ou não tem feito no país”.

Embora afirme que nunca colocou a legitimidade de Rui Rio à frente do partido, Montenegro acredita que depois de uma semana de debate plural e frontal o PSD tem mais condições para garantir “unidade interna”, que irá permitir uma oposição firme e efetiva “a um Governo imediatista, sendo o PSD a alternativa para fazer as reformas que o país precisa “para bem dos portugueses”. “Creio que o partido irá apresentar-se a eleições mobilizado e mobilizador e com um projeto político de esperança para os portugueses”, sublinhou.

Para Luís Montenegro o verdadeiro vencedor do Conselho Nacional “foi o PSD”, advertindo Rio que nos próximos meses há muito trabalho a fazer e que está disposto a ajudar: “Nunca na vida estive ao lado de outro candidato que não fosse do PSD”, garantiu, num remoque ao líder do partido que nas autárquicas de 2013 apoiou de forma escondida a candidatura de Rui Moreira à Câmara do Porto em vez apoiar Luís Filipe Menezes.

Questionado sobre o discurso de apoio de Menezes a Rui Rio, inimigos de estimação durante longos anos, o ex-líder parlamentar disse que viu o gesto com naturalidade e “satisfação”, afiançado que nunca se recusou a abraçar o líder do seu partido. À pergunta se teme que os seus apoiantes fiquem de fora das listas nas europeias e legislativas, Montenegro frisou que nunca pensa nem atua “em função de lugares”. “Nem para mim nem para ninguém”, vincou, apesar de não esconder que ficou satisfeito que milhares de pessoas tenham estado do seu lado na última semana.

“Estou feliz que o PSD continue livre”, disse, antes de concluir que o abanão que provocou no país tenha sido “útil e clarificador”.

Se se irá recandidatar ou não à liderança do PSD, diz que falará no dia após as legislativas de outubro.

Noticia atualizada às 13h53