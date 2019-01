Ribau Esteves: “Se Rio não for a votos, ficará como o último fantasma vivo do PSD”

Apesar de poder participar no Conselho Nacional do PSD enquanto autarca, Ribau Esteves opta por não ir ao Porto, não só porque alega ter outros afazeres, mas também por não ter direito a voto. Apoiante de Santana Lopes nas diretas porque Luís Montenegro decidiu há um ano não ir a votos - “mesmo tendo condições de ganhar” - o autarca de Aveiro lamenta o timing e “atitude deplorável” do ex-líder da bancada parlamentar do PSD de desafiar Rui Rio em ano eleitoral. “O que fez foi um atentado à credibilidade do partido”, sustenta Ribau Esteves, convicto de que, num partido fragilizado, diretas nesta altura “deitaria tudo a perder”.

O presidente da Câmara de Aveiro acusa Montenegro de ter cometido dois erros graves desde a saída de Pedro Passos Coelho. O primeiro foi não ter sido candidato contra Rio nas diretas de janeiro de 2018. O segundo esteve no facto de ter abandonado o lugar de deputado, eleito pelo distrito de Aveiro. “Foi uma traição aos aveirenses”, afirma, sublinhando ter uma perspetiva institucionalista do momento que atravessa o PSD: “Rui Rio deve levar o mandato até ao fim. Ganhou legitimidade para conduzir o partido nas eleições europeias e nas legislativas de outubro”.

Em seu entender, se a moção de confiança for chumbada esta quinta-feira, Rui Rio irá ficar no partido como “o último dos fantasmas vivos”.