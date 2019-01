Montenegro sobre o Conselho Nacional: “se for convidado irei com gosto”

Luis Montenegro está disponível para ir esta tarde ao Conselho Nacional (CN) do PSD explicar as razões por que fez um desafio a Rui Rio para que aceite disputar a liderança do partido em eleições diretas. Montenegro não é membro do CN (não foi eleito, nem tem inerência, por já não ser deputado), pelo que só poderá participar se for convidado para tal. Uma hipótese que vê com bons olhos.

“Se for convidado, vou com gosto falar aos conselheiros”, disse Montenegro esta manhã ao Expresso.

O ex-líder parlamentar tem frisado que o CN “não é” a sua “praia”, pois o desafio que fez foi para a disputa de diretas já, ouvindo todos os militantes do PSD e não apenas os dirigentes.

Porém, a partir do momento em que Rio apresentou uma moção de confiança, que será debatida e votada esta quinta-feira no CN, os apoiantes de Montenegro têm defendido que este deve poder falar aos conselheiros, da mesma forma que Rio fará.

Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu, membro da mesa do Conselho Nacional a apoiante de Montenegro, apresentou ontem uma proposta nesse sentido. Até agora, sem resposta de Paulo Mota Pinto, presidente do CN, defensor de Rio e a pessoa a quem cabe a decisão de convidar ou não Montenegro para o encontro desta quinta-feira.

Se Mota Pinto não fizer o convite, “é a prova de que não querem que os conselheiros oiçam Luís Montenegro”, diz Almeida Henriques, considerando que isso seria um sinal de “má vontade”.

“Este CN só se realiza porque houve o desafio feito pelo Luís Montenegro. No mínimo, deve respeitar-se o princípio do contraditório. Nem que o Luis Montenegro falasse só no início, depois de Rui Rio, e a seguir se fosse embora.”

Respondendo às críticas de que o ex-líder parlamentar não é membro do CN porque não quer (ao renunciar ao mandato de deputado deixou de ter lugar no CN por inerência), Almeida Henriques vê nesse facto uma prova de que não houve nada de conspirativo da parte dos críticos de Rio. “Montenegro não é membro do CN porque saiu do Parlamento, o que prova que não houve qualquer premeditação”.

“Fiz esta proposta com genuíno interesse em salvaguardar a democracia interna do partido. Para um debate aberto e para os conselheiros terem todos os dados para decidirem. Se não se ouvir o Luis Montenegro, e só se ouvir o Rui Rio, a democracia interna do PSD fica amputada”, lamenta o autarca de Viseu.