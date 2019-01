Jurista garante: voto secreto não pode ser recusado no PSD

Jorge Alves Correia, professor de Direito de Coimbra e especialista em direito administrativo e eleitoral não tem dúvidas: se um décimo dos presentes no Conselho Nacional do PSD requerem uma votação secreta, o presidente da mesa não a poderá recusar

"Não está na esfera da disponibilidade do presidente da mesa recusar o escrutínio secreto, se ele for requerido por um décimo dos membros presente no Conselho Nacional do PSD". A opinião é de Jorge Alves Correia, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e especialista nas áreas do Direito administrativo e eleitoral. Para este jurista, o recurso ao voto em urna, em alternativa à votação por braço no ar, não é uma decisão a tomar pelo presidente da mesa que vai conduzir o Conselho Nacional social democrata.

"Não é um ato discricionário do presidente, pelo contrário, é um direito potestativo de um décimo dos membros do Conselho Nacional presentes na reunião", afirma em declarações ao Expresso. O jurista sublinha que aquele orgão "é colegial" e que "o regulamento é muito claro". "Diria mesmo que o regulamento interno impõe o escrutínio secreto, se ele for requerido por aquele numero de conselheiros nacionais presentes". E "isso resulta de uma interpretação meramente literal do artigo 13º, nº2, alínea C do regulamento do Conselho Nacional".

O presidente da mesa que vai comandar os trabalhos desta quinta-feira "tem de determinar essa forma de votação", diz Alves Correia, para quem "é assim que os estatutos e os regulamentos têm vindo a ser interpretados e é assim no dia a dia da vida dos orgãos colegiais".

"Uma das leis fundamentais do nosso País - o Código do Procedimento Administrativo - que é aplicada todos os dias nos orgãos colegiais, aponta exatamente no mesmo sentido. E diz mais: em caso de dúvida, deve o presidente determinar que a forma de votação seja o escrutínio secreto".

"As soluções poderão estar próximas e o problema poderá ser resolvido", diz sobre a polémica em torno da forma como será votada a moção de confiança à liderança de Rui Rio. "Os partidos políticos estão sujeitos à Constituição e à lei: quanto a mim, não há duvida que a votação deverá ser por escrutínio secreto, se for requerida por um décimo dos membros presentes no conselho nacional". "É esta a solução legal e regulamentar e a que melhor se ajusta a um princípio básico da organização interna do PSD: o princípio democrático", conclui.