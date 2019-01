Vice-presidente do PSD faz comunicado contra Montenegro considerado “abusivo” e “manipulador”

Salvador Malheiro, vice-presidente de Rui Rio na direção do PSD e líder do partido no distrito de Aveiro, divulgou esta terça-feira um comunicado em que a distrital anuncia o apoio à moção de confiança que será votada no Conselho Nacional de quinta-feira. O texto dá conta de uma reunião da comissão política alargada da distrital (ou seja, a direção, mais os presidentes das concelhias e alguns presidentes de câmara do distrito) que, segundo Malheiro, se "pronunciou muito clara e expressivamente no sentido da extemporaneidade do desafio de Luís Montenegro, da inoportunidade desta discussão, da legitimidade jurídica e política da liderança nacional e de votar favoravelmente a moção de confiança".

O encontro aconteceu esta segunda-feira, à semelhança de outras comissões políticas alargadas realizadas noutros distritos, conforme o Expresso noticiou. Conforme o comunicado, a reunião foi "convocada de urgência" para debater o desafio de Montenegro a Rio e "esclarecer e legitimar a posição da distrital de Aveiro" no Conselho Nacional.

"Mais foi deliberado apelar a todos os militantes de Aveiro no sentido de mobilizarem todos os seus talentos, recursos e competências apenas para o combate esclarecidoe determinado aos nossos adversários políticos e aos processos eleitorais que terão lugar em 2019", lê-se ainda no texto, de cinco parágrafos. Uma referência que vai direta para Montenegro, ele próprio militante de Aveiro.

No entanto, de acordo com outros sociais-democratas que participaram na reunião, não houve qualquer posição conjunta a favor da moção de confiança e o comunicado de Salvador Malheiro é abusivo e manipula os factos. As intervenções na reunião manifestaram posições variadas, não houve qualquer votação que autorize a distrital a tomar uma posição oficial a favor da moção de confiança, nem houve, sequer, acordo para fazer um comunicado tomando partido por qualquer dos lados.

"Nada legitima o comunicado da comissão política distrital de Aveiro nos termos em que ele foi feito", disse ao Expresso o presidente da concelhia de Espinho, Vicente Pinto, que considera o documento "abusivo" em relação ao que aconteceu na reunião. "O comunicado é a perspetiva do presidente da distrital, mas não é o que se passou".

"Este comunicado serve para manipular o pensamento de algumas pessoas relativamente à opinião da maioria do distrito de Aveiro", afirma, por seu lado, Silvério Regalado, presidente da Câmara de Vagos e da concelhia local do PSD, que também esteve no encontro de ontem.

"Não existiu deliberação"

Regalado confessou ao Expresso a sua surpresa ao ter conhecimento do comunicado da distrital, desde logo pela forma como a reunião desta segunda-feira é apresentada como uma reação ao desafio de Montenegro a Rui Rio. Ora, não só a comissão política alargada não foi convocada de urgência (a convocatória é de dia 10, para uma reunião ordinária), como não tinha qualquer ponto na ordem de trabalhos relativo à eventual disputa de liderança - pela razão simples de que só no dia 11 Montenegro assumiu o repto a Rio, e este só no dia seguinte, 12, anunciou o Conselho Nacional.

O autarca de Vagos mostra-se surpreendido também porque não é comum a distrital de Salvador Malheiro emitir comunicados, e menos ainda revelando o teor de reuniões como a de ontem. Reparos subscritos também pelo responsável da concelhia de Espinho.

Mas a questão principal não é processual, é política. "Não é correto dizer que houve uma deliberação, porque ela não existiu", diz Vincente Pinto. "Não houve nenhuma votação sobre qual a postura da comissão política distrital nesta matéria", confirma Silvério Regalado.

Segundo o relato de ambos, a questão da moção de confiança foi discutida no ponto relativo a "outros assuntos", e das cerca de 40 ou 50 pessoas presentes, pouco mais de uma dezena pronunciou-se. Todos os outros optaram por não o fazer, até porque o tema não estava na agenda da reunião. Dos que falaram, houve opiniões para todos os gostos. Houve muitas pessoas que criticaram o timing em que surge esta crise interna foi aberta por Luís Montenegro, "mas também houve quem tenha mostrado compreensão", conta Vincente Pinto. Ao ponto de uma das intervenções sublinhar que "se chegámos aqui foi porque as coisas não estão a correr bem".

Mais: foram "unânimes" os elogios a Luís Montenegro, que é originário de Espinho e foi durante anos deputado eleito por Aveiro (e cabeça de lista nas últimas legislativas). De acordo com estes relatos feitos ao Expresso, mesmo entre os que discordaram do momento em que esta crise acontece, alguns criticaram o desempenho de Rui Rio e defenderam a ideia de que é preciso mudar de rumo.

"No final não houve qualquer conclusão. O presidente distrital fez uma intervenção de balanço, mas não se votou nenhum documento nem se falou na existência de qualquer coimunicado", garante o presidente da concelhia de Espinho.

Não houve "deliberação", mas houve "auscultação"

O Expresso confrontou o líder da distrital de Aveiro com estas divergências, mas Salvador Malheiro declinou os comentários em Rui Dias, vice-presidente daquela estrutura partidária. Recusa as acusações de abuso e manipulação, considerando que "o comunicado é uma sintese esclarecedora daquilo que se passou na reunião".

Rui Dias sublinha que a distrital não tinha a "obrigação" de fazer esta reunião "para tomar posição no Conselho Nacional", mas que decidiu fazê-lo para "legitimar a sua posição". Embora reconheça que não houve qualquer votação, considera a posição da distrital legitimada a partir do momento em que, das quinze intervenções que aconteceram, só duas assumiram a defesa de Luís Montenegro. Foram só quinze intervenções num universo de "50 ou 60 pessoas", mas "o sentido era claro e expressivo".

Os quinze discursos de quem quis falar são suficientes para "deliberar" aquilo que diz o comunicado? "O comunicado foi escrito às três da manhã...", justifica-se o vice de Malheiro, admitindo que "não houve deliberação, mas houve auscultação..." E, quanto ao comunicado, o balanço feito por Salvador Malheiro no final da reunião terá servido para sintetizar o conteúdo do texto emitido esta terça-feira.

O vice-presidente da distrital, Rui Dias, elogia, de resto, a rapidez com que a distrital "chamou as pessoas de urgência" para debater a situação interna. Contudo, quando confrontado pelo Expresso com a data da convocatória (dia 10, antes de haver crise e antes de haver qualquer Conselho Nacional extraordinário), Rui Rias admitiu que "talvez a convocatória tenha sido há mais tempo... admito que sim."

"É preciso mão no ar ou por o papel? Não é!"

Vitor Martins, presidente da concelhia de Aveiro, também sustenta a posição de Salvador Malheiro: o que foi dito durante a reunião chegou e sobrou para o apoio claro a Rui Rio. "Foi das reuniões mais participadas, todas as secções [concelhias] estiveram presentes, a maioria das secções interveio" - e, conta, das 19 secções, "só duas manifestaram que são amigos de Luís Montenegro e por isso lhe perdoam o que ele fez": precisamente Vagos e Espinho.

"Os outros disseram que há um ano, noutra comissão política alargada, estavam com Rui Rio e agora continuam a apoiar Rui Rio", relata Vítor Martins, deixando uma pergunta: "Quando se ouve isto, isto não chega? É preciso mão no ar, ou por o papel? Não é!"

Já depois da publicação desta notícia, a distrital de Aveiro fez chegar ao Expresso uma informação adicional: antes do encontro da comissão política alargada, reuniu-se a comissão permanente da distrital de Aveiro, "e por unanimidade decidiu apoiar a moção de confiança apresentada pela Comissão Política Nacional". Um facto que não é referido no comunicado 1/2019 da distrital de Aveiro nem foi mencionado em nenhum dos contactos prévios do Expresso com os responsáveis daquela estrutura.

(notícia atualizada às 18h21)