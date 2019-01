Rio recebe apoio de distritais que se estavam a aproximar dos críticos

A dois dias do Conselho Nacional do PSD que vai votar a moção de confiança apresentada por Rui Rio, o aparelho do partido apresenta-se profundamente dividido, nomeadamente dentro da cúpula de algumas estruturas do aparelho. Algumas direções distritais reuniram ontem para discutir o momento do partido, e em três delas a maioria manifestou-se a favor da moção de confiança, apesar da posição do líder distrital ser contrária.

Os responsáveis das distritais de Viana do Castelo, Faro e Santarém, que estiveram envolvidos no movimento das distritais para por em causa a liderança de Rui Rio, viram-se ontem contrariados pela maioria das respetivas comissões políticas, que reuniram com os presidentes das respetivas concelhias. Em nenhum dos casos houve votações, mas o sentimento maioritário foi contra a oportunidade do desafio lançado por Luís Montenegro. Ou seja, a favor da moção de confiança que irá a votos na quinta-feira.

No caso de Viana do Castelo, um distrito que apoiou fortemente Rui Rio há um ano, o presidente da distrital, Carlos Morais, esteve na mais recente reunião do movimento de distritais contra Rio, no domingo. Uma baixa significativa do lado de Rio, tendo em conta que é um distrito ao qual o líder do PSD tem uma forte ligação (tem lá casa de fim de semana) e de onde é oriundo um dos seus maiores aliados políticos - o ex-deputado António Carvalho Martins, membro da Comissão Política Nacional.

Apesar de Morais ter alinhado com os críticos de Rio, a maioria dos que participaram na comissão política alargada de segunda-feira posicionou-se a favor da moção de confiança. Não tanto em apoio ao desempenho do presidente do partido, mas por discordarem do timing da contestação e temerem o efeito que uma disputa de liderança agora poderia provocar.

Em Faro, o presidente da distrital, David Santos, esteve há um ano com Pedro Santana Lopes, mas o seu vice, o deputado Cristóvão Norte, foi um apoiante muito ativo de Rui Rio. Passado um ano, a desilusão de Cristóvão Crespo com a liderança de Rio chegou ao ponto de o colocar do lado dos críticos. Norte também esteve na reunião das distritais contestatárias, no domingo.

Na segunda-feira, o encontro entre a comissão política distrital e as concelhias do Algarve não teve qualquer votação, mas revelou uma maioria pró-Rio. Apesar das críticas ao líder do partido terem sido muitas, a maioria dos que intervieram defendeu que este deve ter a oportunidade de ir a eleições.

Também em Santarém um apoio que parecia garantido para Luís Montenegro mostra-se agora mais distante. João Moura, presidente da distrital que há um ano apoiou Rio (ainda não liderava a distrital nessa altura), esteve numa das reuniões do movimento contestatário, no dia 4 de janeiro. Foi uma das grandes surpresas dessa reunião, pois era tido como um indetectível de Rio - em vez disso, sabe o Expresso, foi muito claro na crítica ao líder do partido, e alinhou na estratégia de tentar derrubá-lo provocando eleições diretas. Ontem, porém, numa reunião da direção distrital alargada às concelhias, Moura negou que tenha estado em qualquer encontro conspirativo, alegando que tudo não passou de um mal entendido. E voltou a colocar-se do lado de Rio - uma atitude que, de acordo com fontes do distrito, tem a ver com uma lógica de sobrevivência interna, pois Moura foi eleito para a distrital de Santarém com o apoio de Rio e de Salvador Malheiro.