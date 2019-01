PSD. Miguel Albuquerque recusa comentar situação interna e destaca entendimentos com Rio

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, recusou nesta segunda-feira comentar a situação interna no partido a nível nacional, preferindo destacar que "todos os compromissos e entendimentos" estabelecidos com o presidente Rui Rio foram "integralmente cumpridos".

"Gostaria de sublinhar a disponibilidade aquando das propostas [do PSD] da Madeira que foram apresentadas no Orçamento do Estado. As propostas foram todas apresentadas em conformidade com aquilo que combinei com o presidente do partido", disse à agência Lusa Miguel Albuquerque.

O líder do PSD/Madeira e presidente do Governo Regional da Madeira não quis pronunciar-se sobre o desempenho ao nível nacional de Rui Rio, que completou um ano de liderança a 13 de janeiro, nem tão pouco sobre a disponibilidade manifestada pelo antigo líder parlamentar Luís Montenegro para se candidatar à presidência do partido. "Neste momento ele [Rui Rio] é o líder e vai estar aqui no congresso e eu como presidente regional [do partido] não me meto em polémicas dessas", afirmou.

O PSD/Madeira reúne-se em congresso em 19 e 20 de janeiro.

Na próxima quinta-feira realiza-se uma reunião extraordinária do Conselho Nacional do PSD, no Porto, para apreciar e votar uma moção de confiança à comissão política nacional. A reunião surge depois de o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro ter pedido na passada sexta-feira a convocação de eleições diretas antecipadas e de Rui Rio as ter rejeitado.

Rui Rio decidiu submeter a direção a um voto de confiança do Conselho Nacional. Integram o Conselho Nacional 136 membros, cerca de 70 eleitos e outros tantos por inerência.