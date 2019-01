Luís Montenegro: "Rui Rio teve medo"

É a contra-resposta de Luís Montenegro. Depois de Rui Rio ter rejeitado o desafio de agendar eleições diretas, argumentando que não cedia perante aquilo que diz ser uma tentativa de "golpe palaciano", o ex-líder parlamentar do PSD acusou o presidente do partido de ter tido "medo" e "falta de coragem" de estender a decisão a todos os militantes sociais-democratas. Seja como for, e depois de Rio ter decidido apresentar uma moção de confiança para testar a sua liderança, os dois já têm o duelo agendado: o Conselho Nacional do PSD decorre esta quinta-feira, no Porto.

Em declarações aos jornalistas à saída da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, Montenegro não poupou críticas ao líder social-democrata. "Lamento que Rui Rio não tenha tido a coragem e tenha tido medo de ouvir a voz dos militantes. Uma verdadeira clarificação só tem efeito pleno com a pronúncia de todos os militantes", argumentou.

Rui Rio teve outro entendimento. Depois do desafio lançado por Montenegro na sexta-feira, o presidente do PSD marcou uma declaração à imprensa, no Porto, para dizer claramente: "A minha resposta é não". Em contrapartida, Rio pediu aos órgãos do partido para convocar um Conselho Nacional Extraordinário onde será apreciada uma moção de confiança à sua liderança - e Montenegro não gostou. Sem nunca esclarecer o que fará se a moção de confiança for aprovada - ou seja, se Rio superar esse desafio -, o ex-líder parlamentar limitou-se a repetir que nunca esteve nos seus planos apresentar qualquer moção de censura.

"A minha praia não é o Conselho Nacional do PSD. Nunca esteve nos meus propósitos apresentar uma moção de censura. A responsabilidade de ouvir o Conselho Nacional é uma responsabilidade que deve ser assacada única e exclusivamente a Rui Rio. A minha opção sempre foi ouvir todos os militantes", sublinhou.

Depois de ter sido muito criticado pelos apoiantes de Rui Rio (mas não só) por causa do timing escolhido para desafiar o atual líder, Montenegro acabou por justificar, novamente, a decisão de avançar agora. "Passou um ano da liderança de Rio. A estratégia foi executada e tem um resultado, que é mau. Em segundo lugar, devemos fazer uma clarificação, podíamos inverter a situação e apresentar-nos aos eleitores reforçados."

O ex-líder parlamentar do PSD não deixou de responder também a todos os que o acusaram - e aos seus apoiantes - de se mover exclusivamente por interesses pessoais e como forma de preservar "lugarzinhos" na Assembleia da República e no Parlamento. "Acho um absurdo. Saí do Parlamento por minha iniciativa, não estou preocupado com meu lugar, nem o com lugar dos deputados que lá estão", garantiu Montenegro, sugerindo que, do outro lado da barricada, "há muitos mais" militantes "que estão preocupados" com as listas às europeias e às legislativas.