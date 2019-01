Rio começa por recusar diretas, críticos podem dividir-se

Primeiro, desvalorizar. Depois, recusar. Por fim, obrigar o adversário a fazer o caminho das pedras — é esta a resposta que a direção do PSD espera de Rui Rio, depois do desafio que Luís Montenegro lhe lançou esta sexta feira, para que tenha a “coragem” de marcar já eleições diretas. Rio começou por decidir que não aceitará o repto que Montenegro lhe lançou: porque é um institucionalista, porque não entra em “politiquice”, porque cumpriu sempre até ao fim os mandatos que assumiu e este não será diferente — o passado de Rio dará as respostas para lhe acutelar o futuro.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)