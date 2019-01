Pedro Marques na Europa, remodelação em Lisboa

Saída do ministro para o Parlamento Europeu pode provocar remodelação. Sucessor deve ser encontrado fora do Governo

josé caria

O que começou por ser um rumor no início da semana, é hoje um dado praticamente adquirido no Largo do Rato: Pedro Marques será o próximo cabeça de lista do PS às europeias. A decisão estava tomada há já algum tempo, mas era um segredo circunscrito ao núcleo duro de António Costa — tanto que apanhou de surpresa mesmo os mais próximos do governante.

A confirmar-se a saída de Pedro Marques para Estrasburgo, algo que o próprio já terá confirmado informalmente, Costa será obrigado a precipitar uma minirremodelação do Governo.