Para Marcelo, crise no PSD agora “é uma loucura”

Luís Montenegro vai na próxima segunda-feira a Belém falar com Marcelo Rebelo de Sousa. O candidato ao lugar de Rui Rio comunicou na quarta-feira ao Presidente da República que ia desafiar o líder do PSD para diretas e pediu-lhe para falar com ele. Mas Marcelo preferiu ficar-se pelas conversas telefónicas e evitou recebê-lo logo em Belém, o que podia ser lido como um patrocínio à sua candidatura. Ontem, depois de o ouvir a desafiar Rio para o combate, Marcelo percebeu que o confronto dificilmente será evitável e decidiu entrar em cena. Aproveitou uma deslocação que tinha em agenda ao Porto e marcou um encontro com Rio. Na segunda-feira, falará pessoalmente com Montenegro.

