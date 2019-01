Marcelo: “Tenho que manter incólume a ligação ao povo”

Preocupado com o desgaste da classe política, Marcelo teme também ser afetado. A legitimação popular é uma vacina?

Marcelo Rebelo de Sousa geriu com cautela os ecos do seu telefonema em direto para o novo programa de Cristina Ferreira na SIC — justificou-se à Lusa com a amizade que mantém com a apresentadora, para esbater a polémica que já alastrava nas redes sociais — mas a sua determinação em manter-se no estilo que mais agrada ao povo é total. “Tenho que manter incólume a minha ligação ao povo”, confirma o Presidente da República, que lembra ao Expresso sempre ter sido essa a linha da sua candidatura presidencial. “A minha linha sempre foi chegar diretamente ao povo e depois às elites”, recorda. E foi assim que Marcelo fez a campanha, sozinho e junto do povo anónimo, fosse a fazer um brushing num cabeleireiro, a engomar umas calças num lar de idosos ou — já Presidente — a sentar-se na rua a dar comida a um sem-abrigo.