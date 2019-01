Legalização da canábis não passa no Parlamento

Com o PSD a recusar aprovar as propostas do Bloco de Esquerda e do PAN, a legalização da canábis para fins recreativos não passará no Parlamento, revela o Expresso na edição deste sábado.



Os votos dos sociais-democratas eram essenciais para aprovar os projetos de lei. Os dois partidos têm juntos apenas 20 votos a favor, precisando de ir buscar aos partidos do Bloco Central 96 votos para fazer a maioria de, pelo menos, 116. O Expresso sabe que apesar de existir uma maioria de deputados socialistas que concordam com a legalização, o partido não considera o assunto prioritário.



