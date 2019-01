Júdice: Marcelo é parecido com o super-homem mas “quer ser popular e popularucho…”

“Marcelo quer ser popular, popularucho e — não pisando valores éticos, pois ele não é desses — tudo o que for necessário para nas sondagens e nos afetos ser como a madrasta da Branca de Neve queria ser em frente do espelho”, escreve José Miguel Júdice, num artigo publicado este sábado no Expresso.



O advogado foi convidado para entrar no Duelo, rubrica habitual do semanário, em que o Expresso faz a pergunta: “Marcelo está a passar de popular a popularucho?” Na semana em que o Presidente da República foi notícia por telefonar em direto para o novo programa na SIC de Cristina Ferreira, José Miguel Júdice responde “sim”, enquanto António Lobo Xavier escreve respondendo “não”.



“Algo disto é dramático? Não, é apenas errático. E é ridículo? Sim, às vezes, mas pouco importa. E pode tornar-se trágico? Não creio, sinceramente.” Júdice prossegue escrevendo que “faz pena”, pois “Marcelo Rebelo de Sousa é a coisa mais parecida com o super-homem que conheço, apesar de não andar vestido com um pijama de flanela garrido. Podia ajudar a acabar com os nossos males e melhorar o nosso futuro.”



