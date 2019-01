Miguel Morgado: “Não quero uma geringonça de direita. Quero uma coligação pré-eleitoral”

Defensor de uma “refundação da federação da família não socialista”, Miguel Morgado defendeu esta noite no programa da SIC “Expresso da Meia-Noite” a necessidade de se criarem “novos alicerces” na vida política, que devolvam aos portugueses “um horizonte de expetativas maior”.

Assumindo ser “praticamente desde o início” um crítico da estratégia que Rui Rio tentou implementar no PSD, o deputado social-democrata - que avançou já a sua intenção de disputar a liderança do partido caso se realizem eleições diretas - afastou, contudo, ser um defensor de uma “geringonça da direita”.

“Pelo contrário”, afirmou durante o programa da SIC Notícias, “se tiver razão no diagnóstico que faço”, e que passa por considerar que a crise afeta “todo os partidos”, então faz sentido falar de uma “crise que é também - à falta de melhor palavra- cultural”.

Ao comentar o desafio lançado esta sexta-feira por Luís Montenegro ao líder do PSD, Miguel Morgado mostrou-se menos preocupado com os “problemas conjunturais, acidentais” de liderança, pondo a nota na necessidade de saber “o que fazer com o poder”.

“Não me importo nada de perder eleições”, acrescentou, para sublinhar que o que considera ser urgente fazer é “trabalho prévio, contra a maneira como nos habituamos a pensar. Um modo castrado, de baixíssimas expetativas, que a direita aceitou”, marcado pelo que considera ser a "hegemonia cultural" da esquerda.