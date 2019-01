Marcelo encontra-se com Rui Rio no Porto

Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se esta tarde no Hotel Sheraton, no Porto com Rui Rio, confirmou o Expresso.

O Presidente da República tinha agenda oficial na cidade e apesar de ter dito quinta-feira à noite que não queria comentar a crise no PSD por não poder meter-se nas crises ou vida interna dos partidos, vai falar com o líder do PSD.

Rio foi hoje desafiado por Luís Montenegro para uma clarificação interna que passe por diretas, sendo queele próprio será candidato à liderança do partido,