Líder da distrital de Braga do PSD explica: não está contra o avanço de Montenegro, mas contra uma moção de censura

José Manuel Fernandes corrige o tiro: “golpe de estado” seria uma moção de censura contra Rio; “desafiar a liderança é uma coisa diferente, não vejo nisso um golpe”

José Manuel Fernandes, presidente da distrital de Braga do PSD, garante que não se referia a Luís Montenegro ao usar a expressão "golpe de estado" num vídeo que divulgou esta manhã sobre a situação do PSD. Nesse video, que divulgou pelas redes sociais e rapidamente se tornou viral entre os apoiantes de Rui Rio, Fernandes defende que o atual líder do PSD tem "o direito e o dever" de ir a eleições, depois de ter sido escolhido em diretas para se candidatar a primeiro-ministro. No final, garante que "Portugal e os portugueses não alinham, não aceitam, golpes de estado."

Ao contrário do que podia parecer, o eurodeputado assegurou ao Expresso que não estava a acusar Luís Montenegro de estar a promover um "golpe de estado". "Quando falo de golpe de estado, refiro-me à hipótese de ser apresentada uma moção de censura [no Conselho Nacional, para fazer cair a direção do partido]. Sou absolutamente contra uma moção de censura. E nem sei se Luís Montenegro a apoiaria ou não. Propor uma moção de censura é uma coisa, desafiar a liderança do partido para ir a votos é outra. Até porque, se Rui rio aceitar o desafio, e se disponibilizar para eleições, é pacífico", acrescenta o líder da terceira maior distrital do PSD.

Fernandes vai mesmo mais longe, dizendo que "é sempre importante haver disponibilidade de militantes para serem candidatos. Se o Luís Montenegro se disponibilizar para disputar uma diretas já, é uma coisa - não vejo na disponibilidade de alguém para disputar a liderança um golpe. Mas se se disponibilizar para ser candidato através de uma moção de censura, isso já não concordo, e acho um golpe", clarifica.