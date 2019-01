Marques Mendes: “O que se tem passado no Parlamento é assustadoramente deprimente”

O perigo de contaminação pela crise no PSD da primeira convenção do Movimento Europa e Liberdade, que tem sido descrito como uma espécie de Aula Magna da direita, conseguiu ser contornado no arranque do evento. Era essa a vontade dos organizadores, que quiseram sacudir a impressão de que a iniciativa não passaria de um comício de críticos de Rui Rio. E os primeiros sociais-democratas desalinhados que apareceram, Luís Montenegro e Luís Marques Mendes, cumpriram, recusando comentar a situação interna do partido.



Assim, a convenção acabou por arrancar com uma intervenção de um dos organizadores, Jorge Marrão, que mais uma vez assegurou: "O MEL não nasceu (...) para promover ou atacar lideranças e não pode estar ao serviço de ninguém em particular". Logo de seguida seria Marques Mendes, um dos críticos de Rio, a abrir um primeiro painel de debate sobre a reforma do sistema político.



O ex-líder do PSD não foi meigo para a classe política. Começou por classificar os casos que se sucedem na Assembleia da República, envolvendo problemas éticos, como uma realidade "assustadoramente deprimente" que fragiliza a imagem dos políticos e da democracia. O facto de os partidos comporem as suas listas à AR com base em "lealdades políticas", significa que, de legislatura para legislatura, "baixa a qualidade técnica, política e ética" dos deputados. Até porque, para Marques Mendes, se há - e bem - uma preocupação com casos de investigações judiciais que envolvem políticos, menos resposta merecem os casos que, não comportando ilegalidades, levantem dúvidas éticas - e estes "não são menos graves".



Feito o diagnóstico de um quadro que ajuda a alimentar populismos, assegurou, faltava apresentar soluções. Por um lado, há uma "lacuna grave" na AR: a ausência de uma verdadeira comissão de ética que censure comportamentos idóneos e não apenas ilegais. Exemplo dessa necessidade, reforçou o comentador da SIC, foram os recentes casos de falsas presenças e abusos nas deslocações, "que todo o país censurou menos a AR, que se desdobrou em explicações". A solução passaria por uma comissão que fosse formada não por deputados mas por senadores, como ex-presidentes da AR e provedores de Justiça, argumentou Marques Mendes, de forma a evitar que os deputados julguem em causa própria.



Marques Mendes mostrou-se favorável a uma reforma do sistema eleitoral, de forma a evitar deputados que não passem de "marionetas" dos partidos. A proposta, para evitar lógicas de lealdades partidárias e aparelhismo ou partidos "enclausurados" em si mesmos, seria de implementar círculos uninominais, em que os eleitores votem em deputados concretos e não em partidos, compensando depois os partidos mais pequenos com um círculo nacional.



A proposta vai ao encontro de uma reforma que o ex-líder do CDS José Ribeiro e Castro, também presente no painel, há muito defende (e que pode vir a ser discutida no Parlamento). Um sistema misto, com boletins que permitissem aos eleitores escolher os partidos e os deputados da sua preferência, traria nova "legitimidade" ao sistema, defendeu. Para o democrata-cristão, ideal seria que o sistema fosse implementado já a tempo das legislativas de outubro - caso em que a abstenção cairia para níveis de 30%, assegurou.



A reforma do sistema eleitoral foi o principal foco dos oradores, mas a hora e meia de conversa ainda serviu para apresentar outras ideias. Para Luís Campos e Cunha, para resolver a degradação do sistema seria ainda útil atribuir aos políticos uma remuneração mais elevada: "Se achamos bem que o treinador do Benfica ganhe dois milhões, porque havemos de achar bem que um primeiro-ministro ganhe o que ganha?" - e garantir que o financiamento dos partidos é pelo menos quase na totalidade público.



O ex-governante Pedro Lomba - secretário de Estado no Governo de Passos Coelho - foi o menos otimista do painel, pedindo reformas "realistas" como um novo estatuto para os titulares dos cargos políticos ou um reforço da investigação sobre currículos dos políticos. Também Marques Mendes defendeu que os futuros membros de um Governo deveriam passar primeiro por um escrutínio parlamentar onde o seu passado fosse devidamente investigado. Mas tudo isto, concordaram, será impossível sem uma grande pressão social. Afinal, alterações à lei eleitoral, por exemplo, passarão pelos mesmos políticos que das suas falhas poderão hoje estar a beneficiar.