PSD vai arrancar com preparação das europeias

O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou nesta quarta-feira o arranque formal da preparação do partido para as europeias, ainda sem candidatos, e a realização em 16 de fevereiro da primeira convenção nacional do Conselho Estratégico do partido.

Numa conferência de imprensa na sede nacional do PSD, em Lisboa, durante uma reunião da Comissão Política, Rui Rio anunciou que o secretário-geral, José Silvano, foi nomeado para começar a constituir e nomear a estrutura de campanha para as eleições europeias. "Formalmente, o PSD arranca a partir agora no plano logístico, depois arrancará no plano político, para as eleições europeias", afirmou.

Questionado quando é que o partido anunciará o cabeça de lista para as europeias de 26 de maio, Rui Rio não adiantou uma data e disse ainda não ter "tratado de nada", apesar de admitir que já pensou no assunto. "A partir de agora, vou começar efetivamente a preocupar-me com a parte política das eleições europeias", disse.

Rui Rio anunciou ainda que no próximo dia 16 de fevereiro -- quando passa um ano sobre o Congresso que o elegeu e na data em que o PS anuncia os seus candidatos às europeias -- o PSD realizará a primeira convenção do Conselho Estratégico Nacional (CEN), no Europarque (Santa Maria da Feira, Aveiro). O evento juntará, segundo Rui Rio, cerca de 1.500 pessoas -- todos os portugueses, militantes ou não do PSD, que aderiram ao CEN desde que foi criado -- e contará na sessão plenária com quatro convidados: os ex-ministros Miguel Cadilhe e Daniel Bessa e as professoras universitárias Helena Freitas e Margarida Correia de Aguiar.

Além de 16 reuniões simultâneas das secções temáticas, haverá ainda uma 17.ª reunião dedicada à reforma do sistema político, tema coordenado pelo antigo líder da JSD Pedro Rodrigues.

Na reunião de hoje da comissão política do PSD foi ainda aprovado o regulamento financeiro do partido, que clarifica quem são os responsáveis pelas dívidas feitas em campanha para lá das autorizadas pela secretaria-geral do partido.